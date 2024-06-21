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Moleculo
Minisforum представила внешнюю док-станцию ​​для видеокарт с разъёмом OCuLink и ценой 99 долларов
Это компактное устройство с минималистичным дизайном позволит установить даже крупные видеокарты.

Компания Minisforum выпустила относительно недорогую внешнюю док-станцию для дискретных видеокарт DEG1 eGPU с подключением через разъём OCuLink, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Minisforum

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Устройство получило минималистичный дизайн и оснащается полноразмерным слотом PCIe 4.0, в котором активны только 4 линии из 16, что соответствует максимальной пропускной способности OCuLink, равной 64 ГТ/с. Дополнительное питание док-станция получает через 24-контактный разъём ATX — потребуется стандартный компьютерный блок питания, не только для самой док-станции, но и видеокарты, которая будет в неё устанавливаться. Среди прочих особенностей, наличие чипа для усиления сигнала.

Док-станция имеет размеры 270x175x41 мм. В Minisforum отмечают, что плоская конструкция DEG1 не помешает установке даже длинных флагманских видеокарт текущего поколения, таких как RTX 4090 от NVIDIA и RX 7900 XTX от AMD. В зарубежных магазинах док-станция продаётся по цене от 99 долларов США или 90 евро. Входит ли в комплект поставки кабель OCuLink, не уточняется. Судя по всему, отправка заказов начнётся в середине августа.

#видеокарты #док-станции
Источник: videocardz.com
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