Вместе с обновлением ПО на рынок выходит двухслотовая Radeon PRO W7900 с 48 ГБ памяти.

Накануне AMD выпустила обновление открытой вычислительной платформы ROCm. Ключевыми улучшениями нового выпуска под номером 6.1.3 называются: поддержка нескольких графических ускорителей, подсистемы Windows для Linux и фреймворка TensorFlow, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: AMD

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В ROCm 6.1.3 реализована поддержка параллельной работы до четырёх совместимых видеокарт Radeon RX или Radeon PRO, при которой каждая видеокарта независимо участвует в формировании логических выводов. Это позволяет создавать производительные вычислительные кластеры для решения различных задач. Для этого AMD также выпустила двухслотовую версию графического ускорителя Radeon PRO W7900 с 48 ГБ памяти GDDR6. Поддержка подсистемы Windows для Linux (WSL2) позволит работать с Linux инструментарием в системах под управлением Windows без необходимости в сборке второй системы или организации двойной загрузки.