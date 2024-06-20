Возможно, компания готовит новые твердотельные накопители.

Компания Samsung зарегистрировала несколько новых торговых марок в базе данных корейского регулятора KIPRIS, обнаружили специалисты ресурса SamMobile. Это торговые марки 990 EVO Plus и 9100 PRO. Первая намекает на разработку нового твердотельного накопителя, который сократит разрыв между существующими моделями среднего (990 EVO) и флагманского (990 PRO) уровня.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Флагманские накопители 990 PRO используют интерфейс PCIe 4.0 x4 и развивают скорость последовательного чтения до 7450 МБ/с, в то время как 990 EVO поддерживают подключение через PCIe 4.0 x4 или PCIe 5.0 x2, предлагая максимальные скорости последовательного чтения до 5000 МБ/с.

Что касается торговой марки 9100 PRO, это наименование не соответствует схеме, которую компания использует для твердотельных накопителей и других устройств хранения данных, таких как USB-накопители или карты памяти. Помимо этого, категории, в которых зарегистрированы 990 EVO Plus и 9100 PRO несколько отличаются, что позволяет высказать предположение о том, что 9100 PRO может быть не твердотельным накопителем, а лишь одним из его компонентов, контроллером, чипом памяти или чем-то ещё. С другой стороны, не исключено, что компания готовит новую линейку с новой схемой именования — официальных подробностей нет.