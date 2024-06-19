В линейку вошли накопители объёмом до 4 ТБ.

Western Digital представила новую серию твердотельных M.2 NVMe накопителей WD Blue SN5000, которые, как сообщает club386, подойдут для творческих задач и задач искусственного интеллекта. Накопители не целят во флагманский сегмент, это более доступные решения со скоростями на последовательных операциях в диапазоне 4…5,5 ГБ/с.

Источник изображения: Western Digital

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В серию вошли накопители объёмом 500 ГБ, 1, 2 и 4 ТБ, цены на зарубежном рынке: от 80 до 290 долларов США, что специалисты считают хорошим предложением и заявкой на звание лучших бюджетных накопителей NVMe на рынке.

WD заявляет, что благодаря различным оптимизациям производительность накопителей WD Blue SN5000 повышается на 24%, по сравнению с предыдущим поколением. В частности, новые накопители лучше показывают себя в различных рабочих сценариях с применением искусственного интеллекта. Например, производитель упоминает применение фирменной технологии кэширования Western Digital nCache новой версии 4.0, в которой тоже каким-то образом задействован искусственный интеллект.