В списке поддерживаемых микроархитектур явно указаны и Xe2-LPG, и Xe2-HPG.

Intel обновила открытую библиотеку шумоподавления для изображений Intel Open Image Denoise, среди прочего добавив поддержку интегрированных и дискретных графических решений Xe 1- и 2-го поколений, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: VideoCardz

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В списке поддерживаемых микроархитектур явно указаны и Xe2-LPG, и Xe2-HPG, что косвенно подтверждает продвижение компании к запуску новых дискретных видеокарт, внимание которым на недавней выставке Computex 2024 не уделили. До сих пор официально неизвестны сроки запуска новой дискретной линейки, а информация от инсайдеров противоречива: по одним утверждениям видеокарты могут представить осенью, по другим — в следующем году. Что касается микроархитектуры Xe2-LPG, она дебютирует в процессорах Lunar Lake, которые, как ожидается, появятся с новыми ноутбуками в третьем квартале этого года.

Графические решения Intel не единственные в списке поддерживаемых Intel Open Image Denoise. Благодаря новому обновлению с библиотекой могут работать обладатели видеокарт NVIDIA Volta, Turing, Ampere, Ada Lovelace и Hopper, обладатели видеокарт AMD RDNA3 и 2 (в случае RDNA2 заявлена поддержка решений только на графическом процессоре Navi 21), а также обладатели компьютеров с чипами Apple M1 и новее.