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Moleculo
Lian Li в сотрудничестве с Lamborghini выпустила корпус O11D Evo RGB Automobili Lamborghini
В частности, в комплект входит 5-дюймовый дисплей с виртуальной панелью, стилизованной под приборную панель спорткаров Lamborghini.

Автомобильные компании и компании IT-индустрии любят сотрудничать, например, у Acer, ASUS и MSI есть ноутбуки, которые были разработаны совместно с брендами спортивных автомобилей. Теперь компания Lian Li, известная своими продвинутыми компьютерными корпусами, решила объединиться с Lamborghini для реализации проекта, результатом которого стал корпус O11D Evo RGB Automobili Lamborghini, сообщает ресурс Prohardver.

Источник изображений: Lian Li

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Как следует из названия, новая модель является модификацией существующего корпуса O11D Evo RGB с двухкамерной конструкцией, который вмещает видеокарты длиной 455 мм, процессорные кулеры высотой 167 мм, радиаторы жидкостных систем охлаждения типоразмера 420 миллиметров сверху, 360-миллиметровые радиаторы сбоку и снизу.

Новая версия отличается рядом дизайнерских решений и наличием 5-дюймового дисплея на месте заднего вентилятора, который отображает различные параметры работы системы на виртуальной панели, стилизованной под приборную панель спорткаров Lamborghini. В частности, на этой виртуальной приборной панели можно отобразить частоту процессора и температуру видеокарты. Что касается дизайна, в нём появился карбон, элементы характерного для марки Lamborghini жёлтого цвета, знаменитый значок в виде щита с быком.

Источник изображений: Lian Li

За рубежом корпус стоит в два раза дороже стандартной версии, 350 евро против 170 евро, пишет Prohardver. Цена оправдывается не только уникальным дизайном, но и тем, что это лимитированная серия: планируется выпустить 6498 корпусов, на каждом будет присутствовать номерная табличка.

#lian li #корпуса
Источник: prohardver.hu
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На выставке Computex 2024 были представлены разнообразные модификации компьютерных корпусов
Lian Li представила корпус O11 EVO RGB в стиле Lamborghini
Lian Li выпустила корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini
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