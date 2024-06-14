Видеокарта получила 3,5-слотовую систему охлаждения.

Каталог компании Palit пополнила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER в исполнении GameRock OmniBlack, сообщает VideoCardz. Она присоединяется к трём выпущенным ранее моделям GamingPro, GamingPro White и JetStream. Версия OmniBlack не оснащается RGB подсветкой, предлагая элегантный дизайн из тёмных кристаллов.

Источник изображения: Palit

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Рассматриваемая новинка — один из самых крупных вариантов RTX 4070 Ti SUPER на рынке. Система охлаждения видеокарты с тремя вентиляторами занимает 3,5-слота расширения и около 330 мм в длину. Заводского разгона конкретно этот вариант не получил, но лимит TGP всё же повысили на 10 Вт относительно стандартного значения — до 295 Вт.

Источник изображения: Palit

Для дополнительного питания на видеокарте предусмотрен один 16-контактный разъём (12+4), в комплект входит адаптер переходник на два 8-контактных и кронштейн для поддержки видеокарты.

Источник изображения: Palit

Цены неизвестны.