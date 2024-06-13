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Moleculo
Генеральный директор NVIDIA выступит с докладом на конференции SIGGRAPH 2024
Доклад запланирован на 29 июля.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) выступит с докладом на конференции SIGGRAPH 2024, к слову, это юбилейная 50-я по счёту конференция SIGGRAPH.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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Согласно краткому содержанию доклада, его основные темы аналогичны тем, что рассматривались в докладе на выставке Computex 2024, поэтому в VideoCardz не ожидают, что в рамках мероприятия будет озвучена какая-либо информация о новой потребительской графике GeForce RTX 50. Тем не менее, не исключено, что руководитель NVIDIA раскроет какие-нибудь подробности о будущих профессиональных графических решениях.

«Дженсен расскажет о влиянии робототехники и искусственного интеллекта на цифровизацию промышленности, продемонстрировав, как в различных отраслях происходит внедрение автоматизированных процессов и создание цифровых двойников городских масштабов с целью повышения эффективности и снижения затрат», — SIGGRAPH 2024.

Доклад запланирован на понедельник, 29 июля. В настоящее время нет информации о прямой трансляции, поскольку на этих мероприятиях приоритет обычно отдаётся физическому участию.

#nvidia
Источник: videocardz.com
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