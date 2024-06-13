Ресурс моделей AI TOP 100E достигает сотен тысяч TBW.

GIGABYTE представила новые твердотельные накопители AORUS Gen5 14000 и AI TOP 100E Gen4. Новая линейка AORUS в первую очередь ориентирована на энтузиастов, любителей игр и создателей контента. Накопители оснащаются контроллерами Phison PS5026-E26, DRAM буфером, 232-слойной флэш-памятью 3D TLC NAND. Компания выпустит три модели объёмом 1, 2 и 4 ТБ. Модель на 2 ТБ самая быстрая: последовательные скорости чтения и записи достигают 14,5 и 12,7 ГБ/с соответственно.

Источник изображения: GIGABYTE

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Что касается линейки накопителей AI TOP 100E, в данном случае целевой аудиторией являются энтузиасты и профессионалы в сфере искусственного интеллекта. Помимо высоких скоростей эти накопители обладают огромным ресурсом и, в частности, предназначены для применения в качестве «буфера» для выгрузки данных из оперативной и видеопамяти при обучении больших моделей искусственного интеллекта.

Источник изображения: GIGABYTE

GIGABYTE предлагает программное обеспечение для настройки системы и накопителя для подобных задач. Ранее компания Phison рассказывала о разработке технологии aiDaptiv+, вероятно, она и используются в этой линейке продуктов. Решение Phison aiDaptiv+ использует специальное программное обеспечение, которое перемещает неиспользуемые слои модели из видеопамяти в системную память и флэш-память твердотельных накопителей. По мере необходимости данные перемещаются обратно в видеопамять. Это позволяет обучать большие модели на сравнительно небольшом количестве ускорителей при ограниченных объёмах видеопамяти.

Источник изображения: GIGABYTE

AI TOP 100E — это PCIe Gen4 накопители с DRAM буфером. В каталоге GIAGBYTE появились модели на 1 и 2 ТБ, скорости в линейке достигают 7,2 и 5,6 ГБ/с (терабайтная модель) на операциях последовательного чтения и записи соответственно. Ресурс модели объёмом 1 ТБ составляет 109500 TBW, объёмом 2 ТБ — 219000 TBW.