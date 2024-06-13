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Moleculo
Различные процессоры Intel Arrow Lake и Panther Lake заметили в таможенной базе данных
Записи подтверждают конфигурации ядер и классы процессоров.

В базе данных таможенных операций nbd.ltd обнаружили записи, имеющие отношения к инженерным образцам процессоров Intel следующего поколения, сообщает Wccftech. Речь идёт о процессорах Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) и Core Ultra 300 (Panther Lake).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Записи в базе данных раскрывают некоторые особенности будущих процессоров. В случае с Arrow Lake подтверждается существование настольной S и мобильных линеек HX, H и U. Чипы HX обычно являются мобильными аналогами настольных процессоров и в этот раз всё должно быть так же, поскольку в списке фигурируют конфигурации 8P+16E.

В списке упоминаются конфигурации 6P+8E для процессоров класса H и U, эти процессоры отличаются интегрированной графикой: GT2 или GT1 соответственно. Помимо прочего, в записях для процессоров класса H присутствует аббревиатура N3B, которая, вероятно, указывает на соответствующий техпроцесс компании TSMC. По этой технологии должна производиться одна или несколько плиток процессора.

Что касается Panther Lake, записи в базе данных позволяют предположить, что энергоэффективные мобильные процессоры U в этом семействе будут объединены с LPDDR5X памятью в одном корпусе, как и процессоры Lunar Lake, которые скоро должны появиться на рынке.

#intel #процессоры
Источник: wccftech.com
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