Возможно, на этот раз компания действительно планирует представить X3D процессоры как можно быстрее.

В новом наборе программного обеспечения для чипсетов AMD версии 6.05.28.016 обнаружили обновление драйвера 3D V-Cache (amd3dvcache.inf), что может подтверждать подготовку компании к ускоренному выпуску процессоров Ryzen 9000X3D, сообщает Tom’s Hardware. На данный момент официально известно, что начало продаж базовых версий Ryzen 9000 запланировано на июль, полноценный анонс моделей с 3D V-Cache ещё не состоялся, только подтверждена их разработка, однако ходят слухи, что Ryzen 9000X3D могут появиться уже в сентябре.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Накануне представитель AMD рассказал, что в играх Ryzen 7 9700X не сможет опередить Ryzen 7 7800X3D, хотя преимущество последнего будет уже не столь значительным, как в сравнении с обычным 7700X. Также ранее в компании намекнули на какие-то интересные отличия новых 3D V-Cache процессоров от существующих. Возможно, компания на этот раз действительно хочет выпустить3D V-Cache модели гораздо быстрее, хотя ранее уже отмечалось, что компании целесообразнее было бы использовать Ryzen 9000X3D как мощный ответ на новое поколение процессоров конкурента.