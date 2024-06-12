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Moleculo
Мини-ПК ASRock DeskMate X600 оснащён разъемом AM5 и PCIe райзером для подключения внешних видеокарт
Видеокарта устанавливается в док-станцию и потребует дополнительный источник питания.

Компания ASRock начала принимать предварительные заказы на новый мини-ПК DeskMate X600 в Китае, сообщает Notebookcheck со ссылкой на ITHome. Объём мини-ПК оценивается в 3,5 литра, это далеко не самое компактное решение в данном сегменте, однако, в отличие от мини-ПК меньшего размера, DeskMate X600 основан на компонентах настольного класса, а не мобильного. Мини-ПК поддерживает установку процессоров AMD Ryzen из серий 7000 и 8000G, четырёх модулей памяти DDR5-7200 общим объёмом до 192 ГБ, двух M.2 накопителей: один PCIe Gen5 и ещё один PCIe Gen4.

Источник изображений: ASRock, JD.com

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Одна из отличительных особенностей нового ASRock DeskMate X600 — возможность подключения полноценной видеокарты с помощью внешней док-станции. В компании не стали предусматривать возможность установки дискретного графического ускорителя внутрь корпуса, а укомплектовали компьютер док-станцией с PCIe Gen4 x16 райзером. Он обеспечивает большую пропускную способность (256 Гбит/с), чем Thunderbolt (до 40 Гбит/с) и OCuLink (до 64 Гбит/с). Тем не менее, такой аксессуар кажется менее гибким в использовании и требует больше пространства, особенно, с учётом того, что для внешней видеокарты потребуется отдельный блок питания — сам компьютер питается от блока питания ATX-DC мощностью до 120 Вт, пишет VideoCardz.

Источник изображений: ASRock, JD.com

Док-станция ASRock не предполагает крепления к корпусу мини-ПК, это отдельная конструкция с кронштейном для видеокарты и PCIe райзером, который соединяется с платой мини-ПК через специальную прорезь в корпусе.

На данный момент ASRock DeskMate X600 в Китае предлагается для предварительного заказа в виде платформы для досборки и в виде готовых мини-ПК, цены называются следующие:

  • Без процессора и памяти: 1398 юаней (с Wi-Fi адаптером 1498 юаней).
  • AMD Ryzen 5 8600G и система охлаждения (СО): 2998 юаней.
  • AMD Ryzen 5 8600G, СО, 16 ГБ DDR5, 1 ТБ SSD: 3898 юаней.
  • AMD Ryzen 7 8700G и СО: 3698 юаней.
  • AMD Ryzen 7 8700G, СО, 16 ГБ DDR5, 1 ТБ SSD, Wi-Fi: 4598 юаней.

В Китае продажи начнут не раньше 20 июня, о сроках глобального запуска в настоящее время неизвестно.

#asrock #мини-пк
Источник: notebookcheck-ru.com
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