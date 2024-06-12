Скорее всего, лишь небольшой процент пользователей когда-либо сталкивался с данной проблемой.

Быстрое переключение приложений (например, с помощью колёсика мыши) в настройке «Состояние экрана блокировки» Windows 11 вызывает сбой приложения «Параметры», сообщает XDA-Developers со ссылкой на сообщение пользователя Reddit под псевдонимом X1Kraft.

Источник изображения: Sunrise King, Unsplash

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Пользователь обнаружил баг в сборке операционной системы под номером 22631.3672, специалисты ресурса подтвердили актуальность проблемы на сборке .3737, официально этот недочёт на сайте Microsoft пока не зарегистрирован. После возникновения сбоя некоторое время могут наблюдаться проблемы с отображением списка приложений в рассматриваемой настройке.

Скорее всего, лишь небольшой процент пользователей когда-либо сталкивался с данной проблемой, поскольку в обычном сценарии использования приложения выбираются из выпадающего списка. Даже если эта операция повторяется, времени между переключениями достаточно, чтобы сбой в приложении «Параметры» не произошёл.

Вряд ли проблему можно назвать серьёзной, однако в XDA-Developers задаются вопросом о стабильности Windows 11 в целом, особенно на фоне сообщений о множестве проблем в тестируемых на данный момент сборках 24H2.