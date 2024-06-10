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Moleculo
AMD выпустила Peano — компилятор LLVM с открытым исходным кодом для NPU процессоров Ryzen
Это должно подстегнуть разработку приложений с ускорением на NPU.

AMD представила Peano — компилятор LLVM с открытым исходным кодом для разработки приложений с поддержкой нейронных блоков (NPU) современных процессоров Ryzen, сообщает VideoCardz. В программном обеспечении реализована поддержка процессоров Ryzen 7000 (Phoenix) и Ryzen 8000/G (Hawk Point). Устройства на базе новых Ryzen AI 300 (Strix Point) ещё не появились в продаже, но очевидно, что их поддержка тоже будет реализована в ближайшее время.

Источник изображения: BoliviaInteligente, Unsplash

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« … Обратите внимание, что эти ускорители включают в себя массив процессоров, тогда как серверная часть LLVM поддерживает только один процессор. Поддержка устройств в целом доступна в инструментах с открытым исходным кодом на основе MLIR … », — Стивен Нойендорфер (Stephen Neuendorffer), AMD.

Как считают специалисты, проект может ускорить появление различных приложений с ускорением на AMD NPU. Например, AMD ранее продвигала свои видеокарты Radeon RX 7900 среди любителей искусственного интеллекта, рекомендуя программу LM Studio для запуска языковых моделей с ускорением на GPU. На данный момент LM Studio не поддерживает NPU, но благодаря появлению Peano это может измениться.

Intel тоже выпустила своё программное обеспечение с открытым исходным кодом для NPU процессоров Meteor Lake, причём до их появления на рынке, отметили в Phoronix.

Производительность интегрированного NPU на базе архитектуры XDNA в процессорах Ryzen 7000 оценивается показателем 10 TOPS, в Ryzen 8000 — 16 TOPS. Этого недостаточно, чтобы устройства с этими процессорами могли относиться к классу Microsoft Copilot+ PC. Новые Ryzen AI 300 получили NPU нового поколения XDNA2 с производительностью до 50 TOPS, что отвечает требованиям Microsoft для Copilot+ PC.

#amd #искусственный интеллект #amd ryzen
Источник: videocardz.com
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