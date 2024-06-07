Обновлённая версия появится одновременно с совершенно новым Claw 8 AI Plus.

MSI выпустит обновлённую версию портативного игрового компьютера Claw с процессором Intel Lunar Lake, рассказал директор по продуктам MSI Клиффорд Чун (Clifford Chun) изданию PCWorld. Речь идёт не об анонсированной ранее Claw 8 AI+, а о 7-дюймовой модели, которая дебютировала с процессорами Intel Meteor Lake и доступна сейчас на рынке. В этом сегменте MSI намерена продолжать сотрудничество с Intel и на текущий момент не планирует выпускать подобные устройства с процессорами AMD, передаёт VideoCardz. Также, судя по всему, компания не планирует выпускать игровые КПК с большей или меньшей диагональю дисплея.

Оригинальная версия MSI Claw с процессорами Intel Meteor Lake. Источник изображения: MSI

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Как новый MSI Claw 7 и Claw 8 AI+ будут позиционироваться на рынке, специалист не уточнил, но можно предположить, что версия компьютера с большим дисплеем будет более дорогой и, возможно, предложит более производительные конфигурации. В частности, подтверждено, что MSI Claw 8 AI+ получит батарею ёмкостью 80 Вт·ч, более быструю память LPDDR5X и M.2 накопитель формата 2230.

Оба устройства планируют выпустить одновременно с запуском семейства процессоров Intel Lunar Lake в сентябре. Обновлённая версия MSI Claw 7, скорее всего, будет стоить примерно столько же, сколько текущий вариант на базе Intel Meteor Lake — от 700 до 800 долларов США.



