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Moleculo
Ноутбуки с APU AMD Ryzen AI 100 заметили на Computex — похоже, решение изменить номер было поздним
В итоге процессоры представили в рамках серии Ryzen AI 300.

Похоже, компания AMD приняла решение об изменении цифрового обозначения своих новых процессоров Strix Point на последних этапах подготовки к презентации и тестовые образцы ноутбуков, привезённые на Computex 2024, даже не отражают этих изменений, сообщает VideoCardz со ссылкой на сообщения @9550pro, @hms1193 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображений: @9550pro, @hms1193 в X (заблокирована в РФ)

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Опубликованные снимки доказывают, что AI-процессоры Ryzen следующего поколения на базе чипа Strix Point изначально входили в серию Ryzen AI 100, а флагманской моделью был Ryzen AI 9 HX 170. По слухам, компания решила изменить обозначение, чтобы не уступать в цифрах компании Intel с её новыми процессорами Core Ultra 200. Теперь Ryzen AI 9 HX 170 это Ryzen AI 9 HX 370.

Что ещё интересно, AMD также изменила обозначение интегрированной графики. Как известно, в новой линейке всего два APU с графикой на 16 и 12 блоков RDNA3.5. Официально новый интегрированный графический процессор с 16 вычислительными блоками называется Radeon 890M, однако на изображении выше видно, что изначально это был Radeon 880M. Такая интегрированная графика существует, но теперь это новый вариант с 12 вычислительными блоками.

#amd #процессоры #amd ryzen ai 300
Источник: videocardz.com
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Ноутбуки с APU AMD Ryzen AI 100 заметили на Computex — похоже, решение изменить номер было поздним
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