Компания опубликует техническую информацию для создания нестандартных корпусов и аксессуаров.

Появились подробности о новом портативном игровом компьютере ADATA XPG Nia, ранний прототип устройства представлен на Computex 2024 и привлёк внимание журналистов ряда изданий, включая авторов YouTube каналов GGF Events и Hardware Busters, пишет Liliputing, а также Wccftech. У компьютера есть ряд уникальных особенностей, по крайней мере, на сегодняшний день, это наклонный дисплей (7 дюймов), который делает устройство более удобным в эксплуатации, а также широкие возможности по модернизации — к моменту выпуска ADATA планирует опубликовать техническую информацию, необходимую для создания нестандартных корпусов и аксессуаров.

Источник изображения: Wccftech

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Помимо этого, XPG Nia — первое устройство с оперативной памятью формата LPCAMM2 (до 64 ГБ LPDDR5X), а значит подсистема памяти компьютера тоже может быть модернизирована владельцем. В недавнем анонсе ADATA также отмечала наличие фронтальной камеры с программным обеспечением для отслеживания положения глаз пользователя (вероятно, это может быть использовано для управления камерой в играх).

В остальном известно, что устройство будет поддерживать твердотельные накопители M.2 формата 2230 и будет весить около 700 грамм, в ADATA планируют снизить вес финальной версии устройства до 680 грамм. Что касается аппаратной платформы, будет использоваться APU от компании AMD, но вот какой, пока не решено. Либо устройство оснастят одним из процессоров текущего поколения (Ryzen Z1 Extreme, Ryzen 7 7840U или Ryzen 7 8840U) и оно будет дешевле, либо процессором AMD следующего поколения, но тогда и цена вырастет — в ADATA изучают мнение целевой аудитории. В первом случае устройство может стоить менее 600 долларов.



