А также объявила о присоединении к экосистеме Microsoft Dynamic Lighting.

MSI привезла на Computex 2024 не одну, а две видеокарты с моноблочной системой жидкостного охлаждения, где все компоненты собраны в единый блок, установленный непосредственно на видеокарту.

RTX 4080 SUPER EXPERT FUZION (сверху) и RTX 4090 SUPRIM FUZION (синзу).

Источник изображения: MSI.

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На прошлой неделе стало известно о модели GeForce RTX 4090 под названием SUPRIM FUZION — это очень толстая видеокарта, занимающая более четырёх слотов расширения. Оказывается, MSI подготовила более элегантный и компактный вариант: RTX 4080 SUPER EXPERT FUZION. Видеокарта сохранила строгий дизайн серии EXPERT и два вентилятора, расположенные по разные стороны видеокарты, как в эталонном исполнении Founders Edition от NVIDIA.

Источник изображения: TechPowerUp

Модель занимает около трёх слотов расширения. Чтобы сделать конструкцию компактнее от полноразмерного радиатора во всю длину карты отказались. Всю систему охлаждения можно условно разделить на две секции: в первой секции находится водоблок с насосом, во второй — радиатор жидкостной системы. Фронтальный вентилятор обдувает пространство вокруг водоблока, способствуя охлаждению компонентов, а вентилятор с обратной стороны протягивает воздух через радиатор СЖО. Внутреннее строение показано на одной из фотографий TechPowerUp со стенда MSI.

В своём объявлении MSI также сообщает о присоединении к экосистеме Microsoft Dynamic Lighting как первый бренд видеокарт. Пользователи смогут управлять RGB-подсветкой на поддерживаемых моделях без установки дополнительного программного обеспечения. Будущие видеокарты MSI должны быть совместимы с Microsoft Dynamic Lighting.