MSI привезла на Computex 2024 не одну, а две видеокарты с моноблочной системой жидкостного охлаждения, где все компоненты собраны в единый блок, установленный непосредственно на видеокарту.
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На прошлой неделе стало известно о модели GeForce RTX 4090 под названием SUPRIM FUZION — это очень толстая видеокарта, занимающая более четырёх слотов расширения. Оказывается, MSI подготовила более элегантный и компактный вариант: RTX 4080 SUPER EXPERT FUZION. Видеокарта сохранила строгий дизайн серии EXPERT и два вентилятора, расположенные по разные стороны видеокарты, как в эталонном исполнении Founders Edition от NVIDIA.
Модель занимает около трёх слотов расширения. Чтобы сделать конструкцию компактнее от полноразмерного радиатора во всю длину карты отказались. Всю систему охлаждения можно условно разделить на две секции: в первой секции находится водоблок с насосом, во второй — радиатор жидкостной системы. Фронтальный вентилятор обдувает пространство вокруг водоблока, способствуя охлаждению компонентов, а вентилятор с обратной стороны протягивает воздух через радиатор СЖО. Внутреннее строение показано на одной из фотографий TechPowerUp со стенда MSI.
В своём объявлении MSI также сообщает о присоединении к экосистеме Microsoft Dynamic Lighting как первый бренд видеокарт. Пользователи смогут управлять RGB-подсветкой на поддерживаемых моделях без установки дополнительного программного обеспечения. Будущие видеокарты MSI должны быть совместимы с Microsoft Dynamic Lighting.