ENERMAX представила на выставке Computex в Тайбэе новые серии блоков питания. Все блоки соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, оснащены кабелями 12V-2x6 (600 Вт), сообщает TechPowerUp.
- MaxTytan Digital мощностью 1650 Вт имеет сертификат 80 Plus Titanium, но может выдавать мощность до 2000 Вт при меньшей эффективности уровня 80 Plus Gold (только 230 В).
- Platimax мощностью 2400 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum получил корпус глубиной 18 см, что позволяет ему поместится в корпуса формата Mid-Tower.
- Platimax DF Ultra мощностью 1600 Вт специально разработан для рабочих станций, корпус блока в глубину занимает 14 см
- Platimax DF 12 один из самых маленьких блоков питания 80 Plus Platinum с глубиной корпуса 122 мм. В серии доступны модели мощностью 750 Вт, 850 Вт и 1000 Вт.
- REVOLUTION DF X PRO Splave — результат сотрудничества ENERMAX с известным оверклокером Splave. В серии доступны модели мощностью 1000 и 1200 Вт. Отличительная особенность: функция разрядки 5VSB, которая позволяет материнской плате мгновенно перезапуститься в случае сбоя. В соревнованиях по разгону это даст участникам больше времени на тестирование.
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Все блоки питания поддерживают остановку вентилятора при частичной загрузке, некоторые модели поддерживают самоочистку от пыли (кратковременный реверс вентилятора).
Кроме блоков питания ENERMAX представила интересные новинки для охлаждения процессоров, новый вентилятор и корпус для ПК.
- Система жидкостного охлаждения LIQTECH XTR для платформ AMD sTR5 и Intel LGA4677 на 100% покрывает крышки процессоров AMD Threadripper и Intel Xeon W-3400/2400. Система оснащена мощным насосом и использует ряд запатентованных конструктивных решений, которые позволили добиться высокой производительности — кулер может отвести и рассеять до 900 Вт тепла. Водоблок оснащён встроенным дисплеем, который отображает системную информацию в режиме реального времени.
- AQUACore — это новый концепт кулера для процессора, который внешне напоминает обычный воздушный кулер, но на самом деле является жидкостной системой с насосом и радиатором высотой 162 мм. Система способна отвести до 280 Вт тепла, кулер оснащён цифровым дисплеем.
- Montage Flow вентиляторы с магнитной системой объединения в цепочку.
- Air240 — корпус формата Mid-Tower с модульной конструкцией позволяет регулировать внутренние панели для прокладки кабелей в соответствии с потребностями пользователя.
- Pano270 — корпус, поддерживающий материнские платы M-ATX, включая модели с обратным расположением разъёмов. Одна из особенностей: сверхширокий обзор благодаря изогнутому стеклу.