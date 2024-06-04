Компания подтвердила новый портативный компьютер на процессоре Intel Lunar Lake.

Представители MSI подтвердили The Verge работу над новым портативным игровым компьютером Claw 8 AI+, устройство привезли на Computex 2024, но официальных подробностей о нём пока мало. Подтверждено, что новый компьютер будет использовать процессоры Intel Lunar Lake, получит 8-дюймовый дисплей с частотой обновлений 120 Гц и поддержкой VRR.

В числе других улучшений MSI Claw 8 AI+ второй порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, новое зарядное устройство, улучшенная тактильность кнопок LB и RB. Судя по всему, компания также планирует оснастить компьютер ёмкой батареей, рассматривая варианты вплоть до 80 Вт·ч. Ожидается, что MSI полноценно представит Claw 8 AI+ где-то в сентябре.

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Оригинальный MSI Claw в стиле Fallout. Источник изображения: MSI, The Verge

Также MSI готовит специальное издание оригинальной 7-дюймовой Claw в стиле Fallout, изображение устройства появилось накануне и сначала предполагалось, что именно это Claw 8 AI+, однако будущая новинка получила другой дизайн. Журналисты различных изданий уже успели запечатлеть Claw 8 AI+ на выставке: компьютер получил более гладкий корпус, кажется, расположение элементов управления с фронтальной стороны не изменилось. На YouTube можно найти видео одного из посетителей Computex 2024, который заснял как Claw в стиле Fallout, так и Claw 8 AI+.