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Moleculo
В приложении NVIDIA App появилась возможность записи видео AV1 и автонастройка производительности
Судя по всему, что-то похожее на сканер разгона.

Приложение NVIDIA App продолжает постепенно развиваться и накануне получило значимое обновление, в котором появилась возможность записи видео в формате AV1 и автонастройка производительности (разгон), сообщает VideoCardz.

Владельцы видеокарт GeForce RTX 40, которые поддерживают аппаратное кодирование AV1, смогут записывать SDR и HDR видео в этом формате с частотой кадров до 120 FPS. Кодек AV1 является бесплатным, обеспечивает более высокую степень сжатия и/или более высокое качество потоковой передачи. На примере Horizon Forbidden West компания NVIDIA сравнила качество записи с кодеками AV1 и H264: AV1 даёт меньшее количество артефактов, значительно увеличивает детализацию.

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Источник изображения: NVIDIA

Автоматическая настройка производительности в приложении NVIDIA просканирует и выберет оптимальные параметры работы для настольных и мобильных видеокарт. Судя по всему, эта функция аналогична «сканеру разгона» в программе MSI Afterburner: специальные алгоритмы «изучат» потенциал видеокарты и подберут настройки с целью повышения производительности. Опытные пользователи могут вручную изменять напряжение, лимиты по мощности и температуре, настраивать скорость вращения вентилятора.

NVIDIA объясняет, что после включения функции сканирование будет выполняться регулярно для обеспечения оптимальной производительности видеокарты. Полное тестирование может занять от 10 до 20 минут и во время него видеокарта не должна быть нагружена. Как отмечают в VideoCardz, этот тип разгона не приведёт к потере гарантии.


#nvidia #видеокарты #nvidia app
Источник: videocardz.com
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