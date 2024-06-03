Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Представлены первые комплектующие GIGABYTE AI TOP, включая двухслотовую RTX 4070 Ti Super
Видеокарта оснащена системой охлаждения с центробежным вентилятором.

Компания GIGABYTE рассказала о новом бренде AI TOP на выставке Computex 2024, сообщает club386. Этот бренд объединит комплектующие, ориентированные на системы, которые решают задачи в области искусственного интеллекта (ИИ). Бренд «универсальный», он предлагается как корпоративным клиентам, так и обычным потребителям, увлекающимся ИИ. Поскольку работа с ИИ зачастую предполагает длительные и высокие нагрузки на оборудование, а значит и повышенное энергопотребление с тепловыделением, комплектующие AI TOP оптимизированы для повышения энергоэффективности, надёжности и долговечности.

Источник изображений: GIGABYTE и VideoCardz

реклама

Среди первых продемонстрированных продуктов под брендом AI TOP:

  • Материнская плата GIGABYTE TRX50 AI TOP для процессоров AMD Ryzen Threadripper. Она получила несколько слотов M.2 NVMe PCIe Gen5, поддерживает восьмиканальную память DDR5 и имеет четыре полноценные слота PCIe 5.0 x16, что позволяет реализовать вычислительный кластер из четырёх видеокарт.
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Super AI TOP как раз-таки подойдёт для кластерных конфигураций, она оснащается двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором.
  • Запитать подобную систему позволит блок питания AI TOP Platinum мощностью 1600 Вт.

Материнская плата GIGABYTE TRX50 AI TOP. Источник изображения: TechPowerUp

Судя по всему, GIGABYTE покажет ещё много других компонентов AI TOP, включая материнские платы для новых процессоров AMD и Intel.

Квартет видеокарт GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Super AI TOP в вычислительном кластере.
Источник изображения: club386

Также GIGABYTE представила на выставке набор программного обеспечения для различных задач, связанных с ИИ:

  • AI TOP Tutor — цифровой помощник для консультации пользователей по различным программным продуктам и решениям в сфере ИИ.
  • AI TOP Utility для обучения локальных ИИ моделей по заранее определённым стратегиям. В числе возможностей: планирование рабочих процессов, запуск и отслеживание в режиме реального времени через единую панель управления. Инструмент имеет дружественный пользовательский интерфейс, который достаточно прост для новичков, не имеющих опыта программирования.

Все источники: club386, TechPowerUp, VideoCardz.

#amd #nvidia #gigabyte #gigabyte ai top
Источник: club386.com
+
Написать комментарий (0)
AMD представила процессоры Ryzen 5000XT для платформы AM4
Gigabyte представила следующее поколение материнских плат на чипсетах Intel Z890
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
11
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
18
В России к концу 2024 года построят импортозамещающий завод по производству сельхозтехники
5
Realme GT 7 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков в экране и камеру-перископ
+
В России идет строительство масштабного энергопроекта Курская АЭС-2 мощностью 5 ГВт
+
iOS 18: Какие iPhone и iPad получат полный доступ к ИИ
1
Акции Dell рухнули, поскольку выяснилось, что на серверах для ИИ компания почти ничего не зарабатывает
1
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
14
В Оренбургской области построят 10 новых заводов и 6 логистических центров к 2028 году
1
Европа ищет альтернативу Ан-124 — у Airbus есть свои конкуренты «Руслану»
+
Неизвестное вредоносное ПО уничтожает сотни тысяч маршрутизаторов
1
Робот будет удалять расплавленное ядерное топливо с АЭС «Фукусима»
+
Изображения обнаженной натуры, созданные ИИ, вызвали много проблем в школах США
+
Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО даже с потерей территорий, то это будет «победой»
5
Первый деревянный спутник планируют запустить на орбиту в сентябре этого года
+
Chrome теряет пользователей на рынке десктопных браузеров, Microsoft Edge достигает нового максимума
6
Google представила 7 новых функций для Android
+
GSMArena: Poco F6 более интересен покупателям, чем Poco F6 Pro
+
КНДР снова запустила в Южную Корею воздушные шары, наполненные мусором
8
Ninebot представила электромопеды C85c и C80c с запасом хода до 72 км
+

Популярные статьи

The National Interest: самолёт Су-34 – отличный инструмент для достижения стратегических целей РФ
1
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
30
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
12
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
62
Как снизить риски при получении интернет-заказов
2
Как Китай получил доступ к советским системам ПВО С-75М „Волга“ во времена холодной войны
1
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
1

Сейчас обсуждают

Dead Shadow
15:19
Это не ошибка, просто со своими "улучшениями" они сделали 11 слишком тяжёлой версией. В итоге, её старое железо просто не тянет
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
Dead Shadow
15:18
"Начнём с хорошего. Доля Windows 11 после двух месяцев неожиданного падения снова слегка растёт" Назовите мне хоть одну причину, почему это хорошо? И хорошо для кого? Для микрософта?
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
Максим Ширшов
15:18
зеленскому весь западный мир поставляет в долг и все норм. Мы покупаем что-то у Китая необходимое, зеленский включает истеричку. P.S мнение просроченного уже никому не важно, он более не представляет...
Зеленский обвинил Китай в поставках в Россию компонентов для производства вооружений
Тёма Ишимов
15:15
Ну и по поводу дистрибов линуха. Не все готовы платить за астру в мешке. А уходить с винды заставили. Россия премиальный рынок, кто остался молодец. В Европе так не заработаешь. Делл уже ковыряет дно....
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
VAKT
15:09
Да у него только картинки есть, а что там в реальности - х.з.
AMD представляет новые чипсеты Ryzen AI 300 и Ryzen 9000
Тёма Ишимов
15:08
Ага, статья - запихивание глобуса в сову
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
Cowboy Huggies
15:06
На 1 год всего продлили, это капля в море.
AMD продлевает срок поддержки платформы AM5 до 2027 года
Иннокентий Васильевич
15:05
Ога И походовые бои Видимо ты единственный специалист, знающий как ЭТО в реалтайм перенести правильно
Ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4 будет распространяться через Steam
Добрый день
15:04
Мысраллинаралли.
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
D0C
15:03
Не, ну это перебор, ставить ярлык на весь жанр
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем