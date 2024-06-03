Видеокарта оснащена системой охлаждения с центробежным вентилятором.

Компания GIGABYTE рассказала о новом бренде AI TOP на выставке Computex 2024, сообщает club386. Этот бренд объединит комплектующие, ориентированные на системы, которые решают задачи в области искусственного интеллекта (ИИ). Бренд «универсальный», он предлагается как корпоративным клиентам, так и обычным потребителям, увлекающимся ИИ. Поскольку работа с ИИ зачастую предполагает длительные и высокие нагрузки на оборудование, а значит и повышенное энергопотребление с тепловыделением, комплектующие AI TOP оптимизированы для повышения энергоэффективности, надёжности и долговечности.

Источник изображений: GIGABYTE и VideoCardz

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Среди первых продемонстрированных продуктов под брендом AI TOP:

Материнская плата GIGABYTE TRX50 AI TOP для процессоров AMD Ryzen Threadripper. Она получила несколько слотов M.2 NVMe PCIe Gen5, поддерживает восьмиканальную память DDR5 и имеет четыре полноценные слота PCIe 5.0 x16, что позволяет реализовать вычислительный кластер из четырёх видеокарт.

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Super AI TOP как раз-таки подойдёт для кластерных конфигураций, она оснащается двухслотовой системой охлаждения с центробежным вентилятором.

Запитать подобную систему позволит блок питания AI TOP Platinum мощностью 1600 Вт.

Материнская плата GIGABYTE TRX50 AI TOP. Источник изображения: TechPowerUp

Судя по всему, GIGABYTE покажет ещё много других компонентов AI TOP, включая материнские платы для новых процессоров AMD и Intel.

Квартет видеокарт GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Super AI TOP в вычислительном кластере.

Источник изображения: club386

Также GIGABYTE представила на выставке набор программного обеспечения для различных задач, связанных с ИИ:

AI TOP Tutor — цифровой помощник для консультации пользователей по различным программным продуктам и решениям в сфере ИИ.

AI TOP Utility для обучения локальных ИИ моделей по заранее определённым стратегиям. В числе возможностей: планирование рабочих процессов, запуск и отслеживание в режиме реального времени через единую панель управления. Инструмент имеет дружественный пользовательский интерфейс, который достаточно прост для новичков, не имеющих опыта программирования.

Все источники: club386, TechPowerUp, VideoCardz.