Компания сравнила их с Intel Core i7-13700K и Core i5-13600KF, а в TechPowerUp назвали цены.

Платформе AMD AM4 скоро исполнится 8 лет, AMD сделала всё возможное для продления её жизненного цикла, выпустив огромный ассортимент процессоров, начиная с решений на базе оригинальной микроархитектуры Zen, обновлённой Zen+, а затем Zen 2 и Zen 3, включая процессоры с 3D V-Cache, которые в играх конкурентоспособны даже с более современными моделями без увеличенного кэша. У владельцев платформы AM4 множество вариантов для обновления, на любой бюджет, включая две новинки. Да, AMD снова представила новые процессоры Ryzen 5000XT, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

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AMD Ryzen 5000XT сложно назвать серией, поскольку процессора всего два: Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT, это варианты без 3D V-Cache.

AMD Ryzen 9 5900XT — это 16-ядерный процессор с 32 потоками, и его не следует путать с 5900X, который имеет 12 ядер и 24 потока. 16-ядерный процессор 5900XT повышает частоту до 4,8 ГГц, что на 100 МГц меньше, чем у 5950X. Он имеет тот же TDP 105 Вт и значительно более низкую цену в 360 долларов*.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

AMD Ryzen 7 5800XT, в свою очередь, представляет собой 8-ядерный 16-поточный процессор с максимальной частотой 4,8 ГГц — это уже на 100 МГц выше, по сравнению с 4,7 ГГц у 5800X. Показатель TDP те же 105 Вт. Рекомендованная цена 5800XT на рынке США составляет около 260 долларов*.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Оба процессора поставляются в коробках с кулерами AMD Wraith Prism RGB, способными овтести до 140 Вт тепла. AMD утверждает, что Ryzen 9 5900XT обеспечит в играх производительность, аналогичную Intel Core i7-13700K, в то время как 5800XT, как утверждается, может конкурировать с Intel Core i5-13600KF. Продажи должны начать в июле.

* По некоторым данным, цены официально не назывались.