Ранее компания обязывалась поддерживать платформу до 2025 года.

Во время своего выступления на Computex 2024 генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) объявила, что компания продолжит поддерживать и выпускать новые процессоры для платформы AM5 как минимум до 2027 года, сообщает Guru3D. Сокет AM5, представленный в 2022 году, будет получать обновления и поддержку минимум пять лет, что на два года превышает первоначально запланированную дату окончания в 2025 году. Это подчёркивает стремление AMD продлить жизненный цикл платформы AM5, как и её предшественника AM4. Для платформы AM4, выпущенной в 2017 году, продолжают выпускать новые процессоры на базе микроархитектуры Zen 3.

Источник изображения: AMD, Guru3D

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Решение о продлении срока поддержки платформы AM5 является частью стратегической инициативы AMD, направленной на обеспечение стабильной и непрерывной эксплуатации систем, повышение эффективности долгосрочных инвестиций в оборудование без необходимости в частой замене полного комплекта оборудования. Этот подход на пользу не только потребителям, но и экологии — количество отходов снижается.

Новые настольные процессоры AMD Ryzen 9000 с ядрами Zen 5 совместимы как с новыми чипсетами 800 серии, так и предыдущими 600 серии. Эта обратная совместимость является ключевым аспектом стратегии AMD, гарантируя, что те, кто ранее купил платформу AM5, смогут получить доступ к новейшим технологическим достижениям без необходимости полного обновления платформы. Подробнее о серии Ryzen 9000, а также новых мобильных процессорах Ryzen AI 300 можно узнать здесь и здесь.