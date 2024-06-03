Процессоры получили мощные NPU XDNA 2, графику RDNA 3.5 с количеством CU до 16.

Компания AMD кроме новых настольных процессоров Ryzen 9000 с ядрами Zen 5 представила на выставке Computex и новые процессоры для ноутбуков: семейство Strix Point в рамках серии Ryzen AI 300, — сообщает ComputerBase. В новой серии AMD увеличивает количество ядер до 12, внедряет новый высокопроизводительный нейронный блок NPU производительностью 50 TOPS, обновлённую и оптимизированную интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством вычислительных блоков до 16 единиц. О некоторых преимуществах микроархитектуры Zen 5 рассказывалось в новости о презентации процессоров Ryzen 9000.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

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Стартовая линейка AMD Strix Point включает два процессора: 12-ядерный Ryzen AI 9 HX 370 и 10-ядерный Ryzen AI 9 365. Компания создала для этих процессоров новый бренд и разработала новую схему именования. Приставка AI в названии бренда является ключевой — это первая серия процессоров AMD, которая отвечает требованиям Microsoft для компьютеров с искусственным интеллектом Copilot+ PC. После бренда присутствует цифра, обозначающая класс процессора, а также может присутствовать обозначение, указывающее на более высокий уровень производительности (HX). Первая цифра в трёхзначном обозначении — серия или поколение, а две другие — конкретная модель.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

AMD использует два варианта микроархитектуры Zen 5 в процессорах Strix Point: в представленных моделях только четыре ядра основаны на базовой микроархитектуре Zen 5, остальные используют более плотную и энергоэффективную Zen 5c. Тактовая частота больших ядер Zen 5 не увеличивается относительно лучших представителей семейств Phoenix и Hawk Point, даже немного ниже, TDP остаётся прежним: стандартная настройка 28 Вт, настраиваемый диапазон от 15 до 54 Вт. Что интересно, базовая частота новых APU значительно снизилась, что, вероятно, связано с увеличением количества ядер при прежнем TDP, а также рабочим диапазоном частот ядер Zen 5c.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

Интегрированная графика в AMD Strix Point входит в серию Radeon 800M. Флагманский процессор оснащён графикой Radeon 890M на 16 вычислительных блоков CU, т.е. предлагает 1024 шейдерных блока. Второй представленный процессор оснащается Radeon 880M с 12 вычислительными блоками. AMD не рассказала об улучшениях в RDNA 3.5 относительно RDNA 3, отметив лишь повышение производительности и эффективности. Также неизвестны рабочие частоты.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

Самое важное достижение для AMD связано с нейронным блоком NPU. Этот специализированный ускоритель искусственного интеллекта становится всё более важным на волне искусственного интеллекта, особенно, с учётом требований Microsoft: компьютерами с искусственным интеллектом могут считаться системы с производительностью NPU не менее 45 TOPS. Поэтому ноутбуки с процессорами AMD Phoenix и Hawk Point не могут быть причислены к классу компьютеров Copilot+ PC.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

По данным AMD, NPU в процессорах Strix Point на базе архитектуры XDNA 2 теперь обеспечивает производительность 50 TOPS, эффективность также была значительно увеличена. Одно из преимуществ NPU XDNA 2: производительность на 16-битных операциях с плавающей запятой (FP16) такая же, как на 8-битных целочисленных операциях INT8. Совокупная производительность процессоров в ИИ пока не озвучивается.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

Ноутбуки с процессорами AMD Strix Point появятся в июле, первыми ожидаются решения от Acer, ASUS, HP, Lenovo и MSI.