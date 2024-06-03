О количестве CUDA ядер и других блоков это пока не говорит.

NVIDIA не рассказала о следующей серии игровых видеокарт GeForce RTX 50 на Computex 2024, хотя первые видеокарты новой серии ожидаются в этом году. Однако некоторую новую информацию сообщил инсайдер, известный в X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @kopite7kimi, передаёт VideoCardz.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

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По данным инсайдера, практически все игровые графические процессоры Blackwell будут содержать то же количество блоков GPC, что и их текущие аналоги в семействе Ada Lovelace. Исключением является младший GB207, его конфигурация изменится относительно предшественника AD107. Пока что эти данные бесполезны, поскольку неизвестны окончательные конфигурации для каждой видеокарты. Инсайдер также дал понять, что озвученная ранее конфигурация RTX 5090 с 28 ГБ памяти GDDR7 и 448-битной шиной не является окончательной и может измениться.

Также инсайдер утверждает, что спецификации большинства графических процессоров ещё не утверждены. Если GB202 и GB203 уже приобрели какую-то окончательную форму, то GB205, GB206 и GB207 якобы все ещё находятся в разработке. Иными словами, это очередной намёк на то, что RTX 5090 и RTX 5080, скорее всего, будут единственными видеокартами, которые выпустят в этом году.