Один из вариантов оформлен в стиле игры Fallout.

Похоже, MSI готовит новую версию портативного игрового компьютера Claw с процессором Intel Lunar Lake. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: MSI, VideoCardz, @momomo_us в X (заблокирована в РФ)

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В названии устройства MSI Claw 8 AI+ сделан акцент на возможностях процессоров Intel Lunar Lake в искусственном интеллекте (ИИ). Ранее Intel объявила, что совокупная производительность этих процессоров в ИИ превышает 100 TOPS. Вполне вероятно, что консоль будет относиться к классу устройств Microsoft Copilot+ PC и поддерживать все новые ИИ функции в будущем обновлении Windows 11 24H2. Однако официального подтверждения этому пока нет. Ожидается, что первые ноутбуки с процессорами Intel Lunar Lake поступят в продажу в следующем квартале, поэтому этот портативный компьютер может появиться вскоре после этого.

Представленное на изображении устройство оформлено в стиле игры Fallout, вероятно, это специальное издание, а стандартные версии получат более простое оформление в чёрном или белом цвете.