Графические ускорители получат память HBM4.

NVIDIA официально подтвердила на Computex 2024, что следующие ускорители вычислений будут названы в честь американского астронома Веры Рубин (Vera Rubin), сообщает VideoCardz. Rubin — кодовое название графической архитектуры, а Vera — кодовое название центрального процессора, который будет работать в паре с графическим в будущих суперчипах NVIDIA. Суперчипы Vera Rubin станут преемниками Grace Hopper и Grace Blackwell.

Источник изображения: NVIDIA CEO Jensen Huang Keynote at COMPUTEX 2024, NVIDIA, YouTube

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Компания также подтвердила, что графический процессор Rubin будет использовать память HBM4. Первоначально будут выпущены варианты с восемью стеками HBM4, а потом появятся Rubin Ultra с двенадцатью стеками памяти. Архитектуру и характеристики процессора Vera компания не раскрыла, однако есть некоторая информация о платформе в целом: она будет поддерживать совершенно новые соединения NVLink 6 со скоростью до 3600 Гбит/с, а также сетевые ускорители CX9 SuperNIC, обеспечивающий скорость до 1600 Гбит/с.

Сроки появления решений NVIDIA Vera Rubin не названы. Ранее ходили слухи, что процессор R100 будет выпущен в конце 2025 года - начале 2026 года.