Также сообщается об успешном запуске AMD Ryzen 9 9950X с памятью DDR5-8400.

По слухам, процессоры AMD Ryzen 9000 для настольных ПК будут стоить столько же, сколько и модели Ryzen 7000, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера @wxnod в социальной сети X (заблокирована в РФ). Подчёркивается, что речь идёт о стартовых рекомендованных ценах на 7000 серию, а не текущих ценах с учётом скидок.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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Таким образом, AMD Ryzen 9 9950X может получить рекомендованную цену 699 долларов США, Ryzen 9 9900X может стоить на старте 549 долларов США, Ryzen 7 9700X стоить 399 долларов США, а Ryzen 5 9600X — 299 долларов США. Информация об этих процессорах появилась вчера.

Учитывая, что серия AMD Ryzen 7000 весьма конкурентоспособна, по сравнению с процессорами Core 14-го поколения от Intel, а от серии Ryzen 9000 ожидают значительного прироста производительности, можно ожидать, что AMD может продолжить доминировать в сегменте, считают специалисты. Тем не менее, это только догадки. Будущим процессорам Intel тоже приписывают значительное повышение производительности, включая рост IPC эффективных ядер, которые по производительности могут догнать P-ядра процессоров Tiger Lake. Также интересно, что настольные Ryzen 9000 предложат в плане ИИ.

Источник изображения: @wxnod, X (заблокирована в РФ)

Инсайдер также опубликовал снимок экрана с программой ZenTimings, которая демонстрирует работу процессора AMD Ryzen 9 9950X на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E GENE с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-8400. Если это правда, то это означает, что AMD действительно обновила свой контроллер памяти на процессорах Zen 5. Накануне GeIL анонсировала комплекты DDR5-9000 для процессоров Ryzen 8000G, возможно, для новых Ryzen 9000 такая скорость тоже будет достижима. Опять-таки, слухи говорят об улучшениях в контроллере памяти процессоров Intel Arrow Lake, так что предстоящее соперничество двух компаний может быть очень интересным. Пока всё выглядит отлично для предстоящей серии процессоров AMD Ryzen 9000, резюмируют в Wccftech.

Презентацию AMD Ryzen 9000 ожидают на выставке Computex 2024.