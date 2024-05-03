Платформа LGA 1851 будет поддерживать только DDR5.

На мероприятии MSI Dragon, которое прошло в Китае, представители компании намекнули, что будущая платформа Intel принесёт интересные сюрпризы, связанные с контроллером памяти, сообщает VideoCardz со ссылкой на ChipHell.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Очевидно, это намёк на процессоры Intel Core Ultra 200 семейства Arrow Lake и платформу LGA 1851, которые должны представить в этом году. Что касается памяти, в настоящее время единственной подтверждённой информацией является поддержка только стандарта DDR5, DDR4 уходит в прошлое.

Оверклокер Toppc, работающий в подразделении материнских плат MSI, рассказывает про особенности контроллеров памяти различных платформ Intel. Источник изображения: ChipHell

На мероприятии также сообщили, что подробности о возможностях новых процессоров и платформы Intel будут обнародованы в третьем квартале. Это может указывать на более ранний выпуск новинок. Считается, что Intel готовила платформу LGA 1851 к концу 2023 года вместе с настольными процессорами Meteor Lake, но эти планы были отменены. Официально данная информация не подтверждена, если допустить, что это правда, в этом году компания действительно может представить новинки раньше.

Ходят слухи, что AMD планирует представить на выставке Computex 2024 процессоры Ryzen 9000. Не исключено, что Intel готовит незамедлительный ответ со своими Core Ultra 200. Однако начало продаж всё равно не ожидают раньше осени.