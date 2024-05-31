По слухам, E-ядра Skymont будут использоваться в процессорах Lunar Lake и Arrow Lake, которые выпустят в этом году.

Процессоры Intel последних поколений сочетают производительные P и эффективные E-ядра, последним, ожидаемо, уделяется меньше внимания, а зря, они достаточно производительные и эволюционируют от поколения к поколению. Значительный скачок ожидает в следующем поколении процессоров, семействах Lunar Lake и Arrow Lake. Ожидается, что они будут сочетать P-ядра Lion Cove и E-ядра Skymont. В Сеть попали фотографии презентации Intel, возможно, для OEM-производителей ПК. Информация уже удалена, да и рассмотреть слайды было невозможно, но, как сообщает TechPowerUp, автор поста рассказал о некоторых деталях архитектуры Skymont.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Сообщается, что E-ядра Skymont обеспечат двузначный прирост IPC по сравнению с ядрами Crestmont, которые используются в процессорах Meteor Lake. При этом E-ядра Crestmont по IPC на 4% быстрее ядер Gracemont, которые присутствуют в настольных процессорах Raptor Lake и Alder Lake. Такое преимущество IPC над Gracemont должно привести к тому, что E-ядро Skymont будет соответствовать IPC P-ядер Sunny Cove и Willow Cove, используемых в микроархитектурах Ice Lake и Tiger Lake соответственно. Для более широкого понимания, P-ядра Ice Lake и Tiger Lake были близки по IPC к ядрам AMD Zen 3.

Intel достигает этого двузначного преимущества IPC по сравнению с Crestmont за счёт улучшенного блока прогнозирования ветвлений, более широких блока декодирования и целочисленного ALU, оптимизации зависимостей в механизме внеочередного выполнения, и более глубокой организации очередей. Если верить опубликованной информации, E-ядра по-прежнему будут объединяться в кластеры с общим кэшем 2-го уровня.