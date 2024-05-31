Похоже, в Сети появилось несколько слайдов из презентации GIGABYTE, посвящённой новой серии материнских плат AMD AM5, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @wxnod в социальной сети X (заблокирована в РФ). Слайды подтверждают предыдущие слухи о том, что новые платы появятся в рамках серии под номером 800 — AMD перепрыгивает через 700 серию, чтобы не отставать в нумерации от Intel.
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Материнская плата X870 AORUS MASTER — одна из будущих новинок GIGABYTE для AMD AM5. Говорится о поддержке всех существующих AM5 процессоров, Ryzen 7000 (Raphael) и 8000 (Hawk Point), а также новых Ryzen 9000 (Granite Ridge) на базе архитектуры Zen 5. Упоминается четыре новых процессора без уточнения количества ядер: Ryzen 9 9950X и 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600. Предположительно, это 16-, 12-, 8- и 6-ядерные модели соответственно.
Согласно слайдам GIGABYTE, процессоры Granite Ridge по умолчанию будут поддерживать память DDR5-5600 и профили EXPO со скоростью до 8000 МТ/с. Кроме того, частота шины Infinity Fabric поднимется с 2000 до 2400 МГц.
В числе других плат GIGABYTE новой серии:
- X870E AORUS XTREME AI TOP
- X870E AORUS PRO ICE
- X870 AORUS ELITE WIFI
- X870I AORUS PRO
- B850 AI TOP
- B850M DS3H
- B850M AORUS ELITE AX
- B840 D2H
Стоит отметить присутствие новой серии AI TOP для сокета AMD AM5, а также платы на чипсетах B850 и B840, о котором уже упоминалось ранее.
Среди других ключевых изменений: оптимизированная антенна Wi-Fi, поддержка USB4 и DisplayPort 2.1, предположительно стандарта UHBR20. Это самая высокая пропускная способность, доступная для данного типа соединения.
Ожидается, что AMD анонсирует серию Ryzen 9000 на следующей неделе в рамках выставки Computex. Производители материнских плат также готовы представить на выставке свои новые решения.