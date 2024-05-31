Похоже, презентация действительно состоится на Computex 2024.

Похоже, в Сети появилось несколько слайдов из презентации GIGABYTE, посвящённой новой серии материнских плат AMD AM5, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @wxnod в социальной сети X (заблокирована в РФ). Слайды подтверждают предыдущие слухи о том, что новые платы появятся в рамках серии под номером 800 — AMD перепрыгивает через 700 серию, чтобы не отставать в нумерации от Intel.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Материнская плата X870 AORUS MASTER — одна из будущих новинок GIGABYTE для AMD AM5. Говорится о поддержке всех существующих AM5 процессоров, Ryzen 7000 (Raphael) и 8000 (Hawk Point), а также новых Ryzen 9000 (Granite Ridge) на базе архитектуры Zen 5. Упоминается четыре новых процессора без уточнения количества ядер: Ryzen 9 9950X и 9900X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600. Предположительно, это 16-, 12-, 8- и 6-ядерные модели соответственно.

Согласно слайдам GIGABYTE, процессоры Granite Ridge по умолчанию будут поддерживать память DDR5-5600 и профили EXPO со скоростью до 8000 МТ/с. Кроме того, частота шины Infinity Fabric поднимется с 2000 до 2400 МГц.

В числе других плат GIGABYTE новой серии:

X870E AORUS XTREME AI TOP

X870E AORUS PRO ICE

X870 AORUS ELITE WIFI

X870I AORUS PRO

B850 AI TOP

B850M DS3H

B850M AORUS ELITE AX

B840 D2H

Стоит отметить присутствие новой серии AI TOP для сокета AMD AM5, а также платы на чипсетах B850 и B840, о котором уже упоминалось ранее.

Среди других ключевых изменений: оптимизированная антенна Wi-Fi, поддержка USB4 и DisplayPort 2.1, предположительно стандарта UHBR20. Это самая высокая пропускная способность, доступная для данного типа соединения.

Ожидается, что AMD анонсирует серию Ryzen 9000 на следующей неделе в рамках выставки Computex. Производители материнских плат также готовы представить на выставке свои новые решения.