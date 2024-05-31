Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
GeIL анонсировала двухканальный комплект памяти DDR5-9000 для AMD Ryzen 8000G
На Computex 2024 покажут разгон до 10200 МТ/с.

GeIL объявила о выпуске новых комплектов оперативной памяти DDR5-9000 общим объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ), сообщает TechPowerUp. Комплекты оптимизированы для процессоров AMD Ryzen 8000G — серии настольных APU с интегрированной графикой RDNA 3. Благодаря таким скоростям повысится не только общая производительность системы, но и производительность интегрированной графики, что может быть интересно для энтузиастов, интересующихся сборкой игровых мини-ПК без дискретных видеокарт.

Источник изображения: GeIL

реклама

Модули настроены на работу при задержках CL40-54-54-112 и напряжении 1,45 В. Компания подтвердила характеристики на системе с материнской платой ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE и процессорами Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8500G. На этом компания не останавливается и намеревается продемонстрировать на Computex 2024 разгон модулей до 10200 МТ/с без применения экзотического охлаждения.

Источник изображения: GeIL

Судя по опубликованным изображениям, модули могут быть представлены в рамках инициативы TUF Gaming Alliance и поставляться как с обычными радиаторами, так и с радиаторами, в которые встроены вентиляторы.

Источник изображения: GeIL

#ddr5 #оперативная память #geil
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Team Group покажет на Computex модули памяти, способные работать на скорости 10000 МТ/с
ADATA представляет игровую консоль XPG NIA, ИИ-ноутбук с памятью 96 ГБ и память LPCAMM2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
98
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
1
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
1
НАСА подтверждает готовность к долгожданной миссии с экипажем
1
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
На БАМе сдали новые объекты на сложных участках магистрали
+
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
14
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
Ursa Major испытывает мощный гиперзвуковой ракетный двигатель с управляемой дроссельной заслонкой
+
c 29 мая по 31 мая 2024 забанено более 500 000 аккаунтов Steam
+
В российскую армию отправили очередные 2 тысячи FPV-дронов "Гортензия 7"
2
Генерация изображений с помощью искусственного интеллекта скоро появится в чатах WhatsApp
+
GeForce RTX 5090 будет занимать всего два слота и окажется такой же небольшой, как GeForce RTX 4070
5
iPhone 16 Pro получит существенно увеличенный модуль камеры
+
NYT: Джо Байден склоянется к разршению для Киева наносить удары вглубь России американским оружием
1
MediaTek выпускает Dimensity 7300 и 7300X с поддержкой складных дисплеев
+
NASA активизировало работу над плазменным двигателем для разгона космических аппаратов
1

Популярные статьи

Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
76
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
36
Обзор сериала Сёгун
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
7
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
1
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
11
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
3
Итоги State of Play 2024: Sony опять никого не впечатлила
2

Сейчас обсуждают

glavhyilo
19:29
я не графоман
Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным во всех предъявленных обвинениях
Смотрю за 404
19:20
Это не кишка тонка, а совесть есть. Россия не пойдет на убийство мирных жителей в любой стране мира. Российские солдаты не воюют с гражданскими. «Мы бомбим Германию – один город за другим. Мы будем б...
Глава МИД Дании считает, что применение ВСУ западного оружия по территории РФ является «самообороной»
Рафаэль Гучек
19:20
Главное, что бы i7 мать позволила по VRM... 😉
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
&lt;AMD&gt;
19:19
Этому автору не стоит писать о том, в чём он вообще не разбирается. 4090 потребляет максимум 520 ватт, чаще меньше, и имеет гигантскую систему охлаждения. А этот чудик радуется, что 5090 будет потребл...
GeForce RTX 5090 будет занимать всего два слота и окажется такой же небольшой, как GeForce RTX 4070
32Влад32
19:18
Как то все мутно. Насчет резко старта на "зеленый". Лучше не надо. Можно нарваться на опаздывающего на "красный".
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
32Влад32
19:16
Не очень понимаю, зачеи свое золото хранить у "дяди"?
Индия вывезла из банков Великобритании более 100 тонн своего золота
32Влад32
19:14
Простым украинцам надо было поменьше скакать, а побольше думать, кого избирать в президенты.
Главком ВСУ поблагодарил американского генерала за испытание военной техники в «реальных боевых условиях»
ЧatoБoт
19:11
Тов. т.н. хуситы, активнее топите этих заморских 3,14дорасов!
Йеменские хуситы нанесли удар по авианосцу ВМС США в Красном море
32Влад32
19:10
Красной изолентой на любом руле можно сделать метку.
BMW показала обновлённые M3: «прокачанная» оптика, новый руль с красной меткой, дополнительные 20 л.с. и ценник от 94,2 тыс. евро
32Влад32
19:08
Пора дать прочувствовать.
Медведев: Запад может просчитаться в вопросе применения Россией ТЯО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем