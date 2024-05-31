На Computex 2024 покажут разгон до 10200 МТ/с.

GeIL объявила о выпуске новых комплектов оперативной памяти DDR5-9000 общим объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ), сообщает TechPowerUp. Комплекты оптимизированы для процессоров AMD Ryzen 8000G — серии настольных APU с интегрированной графикой RDNA 3. Благодаря таким скоростям повысится не только общая производительность системы, но и производительность интегрированной графики, что может быть интересно для энтузиастов, интересующихся сборкой игровых мини-ПК без дискретных видеокарт.

Источник изображения: GeIL

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Модули настроены на работу при задержках CL40-54-54-112 и напряжении 1,45 В. Компания подтвердила характеристики на системе с материнской платой ASUS ROG CROSSHAIR X670E GENE и процессорами Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8500G. На этом компания не останавливается и намеревается продемонстрировать на Computex 2024 разгон модулей до 10200 МТ/с без применения экзотического охлаждения.

Источник изображения: GeIL

Судя по опубликованным изображениям, модули могут быть представлены в рамках инициативы TUF Gaming Alliance и поставляться как с обычными радиаторами, так и с радиаторами, в которые встроены вентиляторы.

Источник изображения: GeIL