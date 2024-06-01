Платформе AM4 уже более семи лет.

AMD представит на Computex 2024 два новых процессора для платформы AM4, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию блогера @CodeCommando_ в социальной сети X (заблокирована в РФ). Это две модели из серии Ryzen 5000XT, которая была анонсирована ранее в Китае: 16-ядерный Ryzen 9 5900XT и 8-ядерный Ryzen 7 5800XT, — оба с базовым TDP 105 Вт и пиковой частотой 4,8 ГГц.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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Максимальная частота AMD Ryzen 9 5900XT на 100 МГц ниже, чем у 5950X. Суммарный объём кэш-памяти 2-го и 3-го уровня у процессора 72 МБ. В свою очередь, частота Ryzen 7 5800XT в пике больше, чем у других 8-ядерных процессоров в серии, суммарный объём кэша — 36 МБ. По предварительной информации, рекомендованная цена 5900XT в США составит 359 долларов, а 5800XT — 249 долларов. Начало продаж в июле.

Источник изображения: AMD; @CodeCommando_, X (заблокирована в РФ); VideoCardz

Таким образом, AMD продолжает выпускать новинки для платформы AM4 уже более 7 лет. Платформа до сих пор сохраняет актуальность, как для игр, так и для решения рабочих задач. Для игровых систем отличным выбором станут процессоры с 3D V-Cache: 8-ядерные Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 5700X3D.

Ожидается, что AMD представит на Computex 2024 и множество других новинок. По слухам, это могут быть настольные процессоры Ryzen 9000, материнские платы 800 серии, мобильные процессоры Ryzen AI 300, мобильная видеокарта Radeon RX 7650 XT, новые версии Radeon PRO 7900 серии с двухслотовой конструкцией для объединения в вычислительные кластеры.