Судя по всему, это Z890 AORUS XTREME AI TOP с разъёмом Intel LGA 1851.

В преддверии выставки Computex 2024 компания GIGABYTE опубликовала в социальных сетях тизеры о намерениях представить на мероприятии ряд новинок, включая новую материнскую плату под брендом AORUS, которому в этом году исполняется 10 лет.

Источник изображения: Unervi González, Unsplash

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В частности, объявление появилось на официальной странице бренда в X (заблокирован в РФ). Опубликованный тизер не раскрывает никакой информации о будущем продукте. Будет ли это плата AMD AM5 или Intel LGA 1851, непонятно. Однако один из хештегов AI TOP выглядит уже знакомо. На прошлой неделе в Сети нашли список новых плат GIGABYTE для будущей платформы Intel и в этом списке присутствовали модели AI TOP, включая Z890 AORUS XTREME AI TOP и AORUS MASTER AI TOP, пишет VideoCardz. Что означает новая приставка, пока неизвестно, есть догадки, что эти платы получат дополнительные возможности для настройки встроенного в будущие процессоры Intel нейронного блока NPU.

Источник изображения: @AorusOfficial, X (заблокирован в РФ)

Intel ранее подтвердила: на выставке Computex 2024 нас ожидает, как минимум, дополнительная информация о процессорах Arrow Lake-S из серии Core Ultra 200. Запуск новой серии процессоров запланирован на четвёртый квартал этого года.