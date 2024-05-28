Стало известно, как минимум, о четырёх моделях B860.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Intel планирует рассказать подробнее о новых настольных процессорах Arrow Lake-S во время выставке Computex 2024 на следующей неделе. Тем временем, похоже, что некоторые производители материнских плат планируют показать на мероприятии новые решения на базе чипсетов Intel 800 серии. Так, компания GIGABYTE накануне опубликовала тизер с подготовкой одной из флагманских плат AORUS к предстоящей выставке. Привезёт ли ещё кто-то из производителей свои новинки, неизвестно, но в Сети нашли список первых плат MSI для новой платформы Intel LGA 1851, возможно, компания тоже привезёт, по крайней мере, одну или несколько из них на Computex.

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Источник изображения: Device-Report, VideoCardz

В VideoCardz сообщают, что список плат MSI появился на сайте Device-Report. Судя по всему, они прошли сертификацию модулей Bluetooth. Модельный ряд плат на базе чипсета Intel Z890 включает такие модели премиум-класса, как MEG Godlike, Ace и Unify-X. Также в списке присутствуют модели MPG Edge и Carbon, первая в формате Mini-ITX. Начальный класс плат Z890 будет представлен моделями из серий MAG Tomahawk и PRO. Что интересно, в списке присутствуют четыре плата на базе чипсета среднего класса Intel B860 — это две модели MPG и две модели MAG.