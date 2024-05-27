Специалисты ожидают от нового устройства меньшие размеры, вес и дисплей.

Компания Lenovo может разрабатывать Lite версию портативной игровой приставки Legion Go, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Windows Central. Характеристики консоли, дата выхода и цены неизвестны, однако специалисты логично предполагают, что версия Lite должна быть меньше и легче, как минимум.

Оригинальная версия Lenovo Legion Go. Источник изображения: Lenovo

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Уменьшить размеры устройства можно, в частности, выбрав для консоли меньший дисплей. Оригинальный Lenovo Legion Go оснащается дисплеем диагональю 8,8-дюймов с большим разрешением 1600p. Специалисты считают такое разрешение чрезмерно высоким и считают, что Lite версию можно было бы оснастить 7-дюймовым дисплеем с меньшим разрешением, как у конкурентов, таких как Valve Steam Deck и ASUS ROG Ally.

Что касается платформы, велика вероятность, что устройство будет использовать тот же APU AMD Ryzen Z1 Extreme, что и старшая версия. Если же компания планирует снизить цену и предложить более доступное устройство, имеет смысл выбор базовой версии Ryzen Z1, считают специалисты.