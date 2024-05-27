Новое оформление и заводской разгон.

Sapphire продолжает расширять ассортимент видеокарт AMD Radeon RX 6750 GRE. Ранее компания выпустила пять моделей с объёмом памяти 12 ГБ и три модели с объёмом памяти 10 ГБ, теперь к ним присоединяется ещё один 10-гиговый вариант RX 6750 GRE под названием PURE Starry Sky (кит. 星空), сообщает VideoCardz. Как следует из названия, это новая версия карты PURE White, выпущенной несколько недель назад, однако отличается не только оформление: Starry Sky разогнана на заводе до 2495 МГц, что на 45 МГц выше эталонных спецификаций.

Источник изображения: Sapphire, bilibili

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В октябре 2023 года AMD выпустила две версии Radeon RX 6750 GRE на 12 и 10 ГБ. Они отличаются не только объёмом памяти, модель на 10 ГБ имеет меньше ядер (2304 против 2560) и меньшую мощность (170 Вт против 230 Вт).

Цена Sapphire Radeon RX 6750 GRE Starry Sky составляет 2099 юаней, что на 120 юаней меньше официальной рекомендованной розничной цены. Видеокарты Radeon RX 6750 GRE ориентированы на рынок Китая.