Наибольший прирост наблюдается в таких играх, как Forza Horizon 5, Fortnite и Helldivers 2.

Компания MSI сообщила об очередном обновлении программного обеспечения портативной игровой консоли Claw с повышением производительности в играх до 30%. Это обновление включает новый BIOS и новую версию фирменной программы MSI Center M.

Источник изображения: MSI

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Новая версия BIOS — E1T41IMS.109 (краткое обозначение 109), программы MSI Center M — 1.0.2405.1401 (краткое обозначение 2405.1401); загрузить все обновления можно с помощью функции Live Update в MSI Center M.

Помимо прочего, новая версия программного обеспечения в будущем будет уведомлять пользователей о новых версиях BIOS, появится возможность обновления BIOS в разделе Live Update.

Источник изображения: MSI

Возвращаясь к играм, можно отметить 30-процентный прирост производительности в Forza Horizon 5, 28-процентный в Fortnite и 20-процентный в Helldivers 2. Это далеко не весь список игр, подробная информация приводится на диаграмме — во многих перечисленных играх наблюдается прирост производительности на уровне и выше 9…10%.

Источник изображения: MSI

Предыдущее апрельское обновление MSI Claw и графических драйверов Intel повысило производительность консоли в играх аж до 150%. Теперь приставка гораздо увереннее конкурирует с другими предложениями на рынке, построенными на базе APU AMD. Компания MSI даже заявляет, что Claw в среднем на 26% быстрее ROG Ally от ASUS в ста самых популярных играх на площадке Steam. Правда, не уточняется, какие версии MSI Claw и ASUS ROG Ally сравнивались. Так, MSI Claw выпускается в вариантах с процессорами Intel Core Ultra 5 125H и Ultra 7 155H, а ASUS ROG Ally с процессорами AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme. Причём разница в производительности между двумя версиями консоли ASUS выше, чем между версиями консоли MSI.

Подробнее об обновлении и рекомендуемых MSI настройках можно узнать в официальной новости, там же приводится список полезных ссылок для владельцев консоли Claw или тех, кто собирается её приобрести.