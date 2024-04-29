MSI совместно с Intel работает над оптимизацией портативной игровой консоли Claw.

MSI выпустила обновление BIOS для портативного игрового компьютера Claw, которое в совокупности с новыми графическими драйверами Intel обеспечивает значительный прирост производительности в играх. Новый BIOS E1T41IMS.106 и графический драйвер 31.0.101.5445 согласно внутренним тестам обеспечил прирост средней частоты кадров до 150% в игре 7 Days to Die, в таких играх, как Monster Hunter World и Cyberpunk 2077 прирост превысил 50%. Также в новом BIOS реализована возможность обновления из среды Windows без необходимости использования дополнительного USB-накопителя или док-станции.

Источник изображения: MSI

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Компания не уточнила, какая версия консоли используется, отметив лишь, что производительность на разных конфигурациях может отличаться. MSI Claw выпускается с процессорами Intel Core Ultra 7 155H и Ultra 5 135H, интегрированная графика первого содержит 8 ядер Xe, второго — 7 ядер.

В MSI отметили, что совместно с Intel работают над оптимизацией Claw, с каждым новым обновлением BIOS, драйверов и встроенного программного обеспечения MSI Center M портативный компьютер должен обеспечивать более стабильный и плавный игровой процесс.

Intel выпустила WHQL графический драйвер версии 31.0.101.5445 с поддержкой Manor Lords на прошлой неделе. В бета-выпуске перед этим компания повысила производительность ряда игр.

Подробности об обновлении, а также ссылки на загрузку можно найти в официальной новости на сайте MSI.