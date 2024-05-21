Расширится ли поддержка в будущем, неизвестно.

Стали известны дополнительные подробности о новой функции Windows 11 под названием Auto Super Resolution (Auto SR). Энтузиасты, изучающие тестовые сборки операционной системы, впервые нашли эту опцию в начале года. Судя по всему, Auto SR является универсальным апскейлером, встроенным в Windows 11 и позволяющим масштабировать изображение с помощью искусственного интеллекта в различных приложениях и играх. В это же время стало известно о DirectSR — новом API, который должен упростить интеграцию технологий масштабирования крупнейших разработчиков видеокарт в игры.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Теперь Microsoft официально объявила, что Auto SR будет интегрирован в Windows и будет автоматически повышать частоту кадров в играх в реальном времени. Но есть нюанс, функция будет доступна только на компьютерах Microsoft Copilot+ с ARM-процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite, сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление компании. Что странно, не говорится даже о поддержке 10-ядерных процессоров Snapdragon X Plus. Список совместимых игр тоже будет ограничен.

Источник изображения: Microsoft

Microsoft не упомянула о расширении поддержки Auto SR на компьютеры с другой архитектурой. В этом году должны быть выпущены процессоры AMD Strix Point и Intel Lunar Lake с новыми нейронными блоками для ускорения искусственного интеллекта. Эти процессоры должны стать частью экосистемы компьютеров Microsoft Copilot+, поэтому, не исключено, что со временем Auto SR заработает и на x86 системах. С другой стороны, владельцы устройств с современной графикой не должны страдать от нехватки технологий масштабирования AMD FSR и Intel XeSS работают на различных видеокартах и интегрированной графике, владельцы видеокарт NVIDIA имеют доступ к фирменной DLSS.