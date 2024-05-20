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Moleculo
Новый бенчмарк 3DMark Steel Nomad станет доступен завтра, RTX 4090 лидирует в первых тестах
Флагман NVIDIA со значительным отрывом опережает Radeon RX 7900 XTX от AMD.

Релиз нового бенчмарка в составе пакета 3DMark состоится завтра, сообщает VideoCardz со ссылкой на издание PC Games Hardware, Steel Nomad станет преемником Time Spy. В то время как Time Spy предлагает три профиля тестирования, в Steel Nomad на релизе будет только два: базовая версия бенчмарка использует разрешение 4K, а версия Nomad Light — 1440p.

Источник изображения: UL Benchmarks, UL Solutions

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В Steel Nomad не используется трассировка лучей, бенчмарк использует графические API DirectX 12 и Vulkan, являясь кроссплатформенным тестом. Завтра станут доступны версии бенчмарка для x86 и ARM систем под управлением операционных систем Windows, затем появятся версии для Linux и macOS, и ещё чуть позже Steel Nomad Light выпустят на Android и iOS. Таким образом, бенчмарки позволят оценить и сравнить производительность огромного ассортимента устройств.

Источник изображения: PC Games Hardware

В PC Games Hardware провели первые тесты большого ассортимента видеокарт разных поколений на компьютере с процессором Intel Core i9-13900KS и оперативной памятью DDR5-7600, используя самые «свежие» драйвера. Лидером стала NVIDIA GeForce RTX 4090, следом идёт AMD Radeon RX 7900 XTX, а за ней RTX 4080 SUPER: в Steel Nomad Light преимущество флагманской игровой видеокарты NVIDIA составляет 36% и 40% соответственно.

3DMark Steel Nomad и Steel Nomad Light станет бесплатным обновлением для пользователей.

#видеокарты #бенчмарки #3dmark
Источник: videocardz.com
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Появились первые результаты тестов видиокарт в 3DMark Steel Nomad
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>видиокарт ну блин
Появились первые результаты тестов видиокарт в 3DMark Steel Nomad
Китя
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