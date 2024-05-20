В основе устройства чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Xiaomi начала продажи глобальных версий планшета Redmi Pad Pro, которые около месяца назад дебютировали на рынке Китая, сообщает Notebookcheck.

Источник изображения: Xiaomi, Notebookcheck

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Специалисты ресурса не нашли значимых изменений в аппаратной конфигурации глобальной версии, планшет по-прежнему основан на чипе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, оснащается оперативной памятью LPDDR4X, флэш-накопителем UFS 2.2, 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц, аккумулятором на 10000 мАч, 33-ваттной зарядкой и четырьмя динамиками. Работает Redmi Pad Pro под управлением HyperOS на базе Android 14. Для планшета выпускаются фирменные стилус и чехол-клавиатура.

Источник изображения: Xiaomi, Notebookcheck

Единственное отличие в том, что на глобальном рынке пока не замечен младший вариант с конфигурацией 4/128 ГБ (ОЗУ/ПЗУ), доступны два других: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Зарубежные цены 299,90 и 349,90 евро соответственно. Доступные цвета: графитово-серый, мятно-зелёный и «океан».