В текущем поколении чиплеты Zen 4c содержат до 16 ядер.

По слухам, AMD может разработать три конфигурации чиплетов с процессорными ядрами (CCD) на базе архитектуры Zen 6 и её подвариантов, сообщает Wccftech со ссылкой на информацию блогеров-датамайнеров @Kepler_L2 и @InstLatX64 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Это конфигурации на 8, 16 и 32 ядра.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

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Специалисты считают, что новая архитектура и применение новых техпроцессов может позволить компании разместить до 16 ядер Zen 6 в одном кристалле, а что касается 32-ядерного варианта, скорее всего, в данном случае будет использоваться уплотнённый вариант архитектуры Zen 6c.

В текущем поколении процессоров AMD использует 8-ядерные кристаллы CCD с ядрами Zen 4 и 16-ядерные кристаллы с ядрами Zen 4c. Компания объединяет до 12 кристаллов в серверных процессорах EPYC, предлагая модели с количеством ядер Zen 4 до 96 (12×8) и модели с количеством ядер Zen 4c до 128 (8×16). По слухам, в следующем поколении появятся процессоры с количеством кристаллов до 16, что при неизменном количестве ядер на CCD позволит создавать 128-ядерные (16×8) процессоры Zen 5 и 192-ядерные (12×16) Zen 5c.

Источник изображения: @InstLatX64, X (заблокирована в РФ)

Если верить слухам, компания и дальше планирует наращивать количество ядер в своих процессорах. Наибольшее преимущество от этого, как предполагается, получат серверные процессоры EPYC и процессоры для рабочих станций Threadripper. Количество ядер у процессоров в потребительском сегменте тоже может возрасти, однако на сегодняшний не так много компьютерных игр или движков, оптимизированных для чипов с большим количеством ядер, отмечают специалисты. В потребительских процессорах AMD может более гибко подходить к конфигурации процессоров, сочетая кристаллы с разными ядрами, 3D V-Cache, получая при этом производительные и энергоэффективные решения.