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Moleculo
В «Проводнике» Windows 11 может появиться больше категорий на домашней странице
Их можно включить в тестовой сборке.

Microsoft работает над добавлением дополнительных категорий во встроенный файловый менеджер Windows 11, «Проводник». В тестовой сборке операционной системы X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) блогер @PhantomOfEarth обнаружил скрытые нововведения: на домашней странице проводника в разделе «Быстрый доступ» можно включить отображение трёх новых раскрывающихся категорий — это недавние и избранные файлы, а также файлы с общим доступом. В каждой категории пользователя встретит тематическая иконка и краткое описание того, какие файлы там можно найти.

Источник изображения: Sunrise King, Unsplash

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В официальных примечаниях к выпуску нет никакой информации о данных изменениях, что логично, поскольку они не задействованы в тестовой сборке.

Включить их можно самостоятельно с помощью стороннего программного обеспечения от энтузиастов — утилиты ViVeTool, которая доступна на GitHub. Пользоваться ей стоит на свой страх и риск, только на тестовых системах, не задействованных в выполнении важных задач и не имеющих доступ к важной информации. Идентификатор для активации новых категорий в проводнике: 45130483, пишет Neowin.

#windows 11
Источник: neowin.net
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