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Moleculo
Palit представила в серии White видеокарты GeForce RTX 4070 и 4060 Ti
Двухслотовые, двухвентиляторные модели с белым дизайном.

Palit представила в серии White две новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 — это RTX 4070 на 12 ГБ и 4060 Ti на 8 ГБ. Как отмечает компания, в серии White представлены видеокарты с элегантным дизайном в белом цвете. В белый окрашены кожух, вентиляторы и задняя панель, печатная плата осталась чёрной. Видеокарта оснащается системой охлаждения с двумя 95-мм вентиляторами, которые поддерживают бесшумный режим работы — останавливаются, когда видеокарта не нагружена и не выделяет много тепла.

Источник изображения: Palit, модель GeForce RTX 4070 White

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Обе модели имеют двухслотовую конструкцию, одинаковые размеры 269,1×127×40,1 мм и один 8-контактный разъём дополнительного питания. Рабочие частоты и показатель мощности TGP соответствуют стандартным спецификациям, для RTX 4070 это 1,92…2,48 ГГц и 200 Вт, а для RTX 4060 Ti 8 ГБ — 2,31…2,54 ГГц и 165 Вт. Каждая из видеокарт предлагает четыре видеовыхода на задней панели: три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1a.

#nvidia #видеокарты #palit
Источник: palit.com
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