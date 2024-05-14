Блоки питания мощностью от 500 до 1200 Вт.

GALAX вышла на рынок блоков питания, выпустив в линейке под названием OMEGA пять моделей различного класса, сообщает Wccftech.

Модель OMEGA GL650S. Источник изображения: GALAX

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Блоки питания начального уровня представлены в серии OMEGA GL, это две модели мощностью 500 и 650 Вт, GL500S и GL650S соответственно. Блоки выполнены по стандарту Intel ATX 2.51, обладают «бронзовыми» сертификатами эффективности 80PLUS Bronze и Cybenetics Bronze, не получили модульную конструкцию. В числе преимуществ отмечается наличие DC/DC преобразователя, низкий уровень электрических шумов, применение конденсаторов высокотемпературной серии 105°C (производитель не указывается, но на одном из изображений виден конденсатор тайваньской Teapo, вероятно, на входе). В числе коннекторов имеются два 6+2 для питания видеокарт и два 4+4 для питания процессора.

Модель OMEGA GLX850. Источник изображения: GALAX

Блоки питания GALAX OMEGA GLX — это решения более высокого класса, отвечающие требованиям стандарта Intel ATX 3.0 и PCIe 5.0, имеющие модульную конструкцию и 16-контактные (12+4) кабели питания для видеокарт. В серию вошли три блока питания мощностью 850, 1000 и 1200 Вт. Модель на 850 Вт получила сертификаты 80PLUS Gold и Cybenetics Gold, остальные — 80PLUS Gold и Cybenetics Platinum. В преимуществах говорится о применении японских конденсаторов 105°C, 140-мм вентилятора на гидродинамическом подшипнике. Все блоки обладают комплектом защит OVP, SCP, OPP, UVP, OTP, OCP.

Цены не уточняются.