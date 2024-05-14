И другие изменения в новой версии веб-браузера.

Mozilla планирует начать развёртывание стабильной версии Firefox 126.0 сегодня. Это сравнительно небольшое обновление веб-браузера с набором исправлений безопасности и несколькими нововведениями, сообщает gHacks. Специалисты отмечают поддержку аппаратного декодирования AV1 на компьютерах Apple Mac с чипами M3, а также поддержку кодирования контента со сжатием zstandard. Информация об исправлениях безопасности станет доступна позже.

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Помимо этого, Mozilla обновила телеметрию поисковых запросов, отмечая, что собираемые данные не привязаны к отдельным пользователям, собираются с помощью OHTTP для удаления IP-адресов, профилирование данных не выполняется и они не будут переданы третьим лицам. Отключить телеметрию можно на странице расширенных настроек about:config, установив для параметра Browser.search.serpEventTelemetryCategorization.enabled значение False.

В числе других изменений: улучшение работы функции для копирования ссылок без параметров отслеживания, поддержка каталонского языка встроенным переводчиком. Есть и регрессии, внедрённые ранее возможности распознавания URL адресов в буфере обмена для их быстрой вставки при активации адресной строки откатили из-за проблем с производительностью.