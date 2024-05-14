Драйвер версии 31.0.101.5518 также содержит ряд исправлений.

Intel выпустила графический драйвер 31.0.101.5518 без WHQL сертификата, внедрив оптимизации для игр Ghost of Tsushima и Homeworld 3, а также исправив ряд ошибок. Релиз первой игры состоится 16 мая, а вторая стала доступна накануне.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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Для дискретных видеокарт Arc серии A исправили проблемы, которые приводили к снижению производительности в Dragon’s Dogma 2. Аналогичные исправления были сделаны для интегрированной графики процессоров Core Ultra в случае с Dead Space. Обе игры используют графический API DX12. Что касается программного обеспечения Arc Control, исправлено неверное отображение параметров мощности на интегрированной графике процессоров Core Ultra.

Прошлый драйвер версии 101.5448 с WHQL сертификатом добавил оптимизации для игры Hades 2, о каких-либо исправлениях не сообщалось.

На днях энтузиасты заметили в обновлениях проекта LLVM упоминание, предположительно, первого графического процессора Intel следующего поколения — это BMG-G21 семейства Battlemage, которое может быть представлено в этом году.