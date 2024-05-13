Потенциально первый графический процессор Battlemage.

В обновлениях проекта LLVM заметили первые шаги по реализации поддержки графических процессоров Intel следующего поколения, сообщает VideoCardz. В коде упоминается чип с обозначением BMG-G21, считается, что это может быть флагманский графический процессор будущего семейства Battlemage.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Официально Intel не называла точные сроки выпуска новых видеокарт, мнения инсайдеров на этот счёт не всегда совпадают. В VideoCardz придерживаются слухов о выпуске видеокарт в этом году, возможно, в третьей декаде ноября перед началом распродаж.

Судя по тому, что BMG-G21 первым появился в обновлениях LLVM, флагманские видеокарты на основе этого чипа могут первыми появиться в продаже. Ранее появилась информация о разработке чипа BMG-G10 для видеокарт начального класса, он в патчах не упоминается.

Источник изображения: GitHub, VideoCardz

Инженеры AMD ранее добавили в LLVM аналогичные патчи для двух графических процессоров RDNA 4, которым присвоены кодовые обозначения GFX1200 и GFX1202. Появятся ли видеокарты на их основе в этом году, неизвестно. Накануне появились слухи, что RDNA 4 исправляет ошибки RDNA 3 и приносит новые блоки для ускорения трассировки лучей, а следующая за RDNA 4 архитектура якобы разрабатывается с нуля.